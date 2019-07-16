新北市八里區張姓男子酒後返家，不滿大樓保全不願幫忙以磁卡感應電梯，竟找了另外4人圍毆楊姓男子致死，士林地院開庭審理，死者委任律師堅持應以殺人起訴，希望檢察官變更法條，並稱：「死者曾託夢給家屬，家屬要2000萬才願意和解。」

27歲張姓主嫌的父母是地方仕紳，去年8月6日凌晨張酒後返家，忘記帶社區門禁卡，請楊姓保全協助，但張酒後覺得保全態度不佳，找來23歲謝姓、22歲游姓、21歲胡姓等人，並嗆「你剛才是囂張什麼」，並動手圍毆保全，導致楊當場休克，經送醫急救仍宣告不治。

檢警調查，張動手後還有站在保全旁，拍他肩膀詢問「你還好吧！」楊隨即倒地，謝立即以CPR（心肺復甦術）急救，檢方以傷害致死罪起訴張等4人，偵查中，張的家屬籌措500萬希望能和解，但雙方對於金額認知差距過大，始終無法達成共識。

鑑識報告指出楊姓保全心臟病發死亡，告訴代理人主張，張等人從死者肥胖身材可知有心臟病，竟還圍毆死者，可以預期會有死亡結果發生，應以殺人罪論處。

但檢方認為，張等人動手後，還有對死者進行CPR心肺復甦術，監視器畫面都有清楚拍下整個過程，認定無殺人的意圖，而以傷害致死起訴。但告代轉述，死者曾託夢給家屬，家屬提出2000萬的和解金，雙方並無共識。

(中時 )