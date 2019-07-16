與父母在台中市夜市擺攤賣衣服的小男童，在父母收攤後，由父親開車到西屯區青海路郵局存錢，母親下車時，駕車的父親誤以為小男童是跟隨母親一起去郵局，未注意小男童是自行開門下車去借廁所，待男童母親從郵局存款完，上車時才發現小男童已不知去向，所幸有好心人士報案，警方順利聯絡男童家人，結束這場迷路驚魂記。

台中市警察局第六分局何安派出所巡佐林俊毅、員警林煜翔、警大86期實習生劉騏瑋，接獲民眾報案稱，在青海路上有名迷失孩童，警方見男童顯得徬徨無助，正在尋找家人，員警便沿路牽著該迷失男童尋找親人，未料附近鄰居都不認識該名男童，先行帶返派出所休息，並聯絡家屬前來帶回照顧。

經警方到場了解，報案人是1名大樓管理員向警方表示，這名年約4、5歲的小男童本來是跑來借廁所，怎知男童後來迷失方向，不知車子停在何方，與家人走失，他才報請警方協助。

男童母親去郵局存款完，上車時才發現小男童已不知去向，父母著急不已，所幸有好心大樓管理員報案，警方快速聯絡男童家人，讓借廁所卻差點回不了家的男童，與父母重回溫暖的家。

(中時 )