2019 BWF超級1000系列賽印尼公開賽，兩位台灣選手戴資穎、周天成各自在女單、男單大約半小時左右就「打完收工」、晉級第二輪，中國大陸前世界球王「超級丹」林丹，首輪面對遞補參賽的加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue），苦戰三局才勝出，下一輪就要對壘周天成。

戴資穎今天稍早女單第一輪直落二輕取新加坡選手楊佳敏，因為比賽31分鐘就結束，小戴收操完也透過社群媒體跟球迷分享喜悅，表示：「今日早早收工的感覺不錯，後天繼續加油~」小戴的女單第二輪賽事預計周四登場，對手是泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），雙方過去9次交手，戴資穎6勝3負佔上風。

林丹印尼公開賽男單首輪對手原本是丹麥約根森（Jan O Jorgensen），不過約根森在賽事開打前臨時退賽，大會趕緊讓加拿大選手何舒遞補，由於雙方生涯交手，在不太熟悉的情況下，首局林丹14：21讓出，後兩局21：16、21：16逆轉勝，下一場要對上大會第4種子、台灣一哥周天成，兩人過去也是對陣過9次，周天成僅拿下2勝。

(中時電子報)