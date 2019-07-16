台灣港務公司今（16）日指出，規劃將提供蘇澳港內5公頃土地對外招商，已有潛在廠商規劃投資10億元資金，興建全國首座零碳排、無PM2.5之生質能源發電廠，該標案預計9月公告、10月完成招商，估明年第四季可望完工營運。

台灣港務公司說明，預計這座生質能源發電廠之建置容量為8MW，為24小時基載發電，年發電量可達6,300萬度，約可佔宜蘭縣一年民生住宅用電量的8％，一年更可減碳3.2萬公噸。目前已完成經濟部生質能源認證，也已經取得台電並網價格。

台灣港務公司解釋，發電原理是透過與農民契作「速生草」，乾燥壓縮為小塊條狀後，透過業者密閉式的氣化爐，利用高溫厭氧的特性進行發電，而該速生草在宜蘭一年約可收成2-3次，將與原民會合作，在旱地推廣施作，讓發展綠能的同時，活絡國內農業。

台灣港務公司說，此為該公司第二項再生能源投資案，先前已和京承能源合作，業者投資逾1.2億元，已於2016、2018年在蘇澳港內設置共兩處太陽能電廠，年發電量可達282萬度，減碳1,494公噸，且是亞洲最大薄膜太陽能電廠。

(工商 )