60歲陳先生，從事業務，飲食不定時，長期下來造成體重過重、膽固醇偏高。2、3年前起，不時出現上腹部及下胸口悶痛，且併有火燒心、嘔酸水逆流症狀，至腸胃科檢查為胃食道逆流，治療後，火燒心併嘔酸水逆流症狀改善，但仍持續有上腹部及下胸口悶痛感症狀，某天因感冒就醫，陳先生提到走路運動時上腹部及下胸口會不舒服，醫師高度懷疑是心臟疾病，經心血管中心檢查，確診為3條冠狀動脈血管阻塞，及時介入治療，避免急性心肌梗塞憾事發生。

國泰醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，陳先生有混合性高血脂症，加上有30~40年菸癮，1天1包菸，更加速動脈硬化，3條冠狀動脈血管都阻塞，相當危險，嚴重時會造成急性心肌梗塞，甚至猝死。一般來說，約80％的缺氧性心臟病人會有胸悶、胸痛或喘等症狀。另外有約16％病人有「非典型」症狀，可能以上腹部、前下頸部、下牙床痛不適表現。

陳玠宇指出，心臟病的腹部不適易與一般胃痛混淆，其差異為一般胃痛常發生在飯前或飯後，常併有火燒心、嘔酸水逆流症狀，而心臟病的腹部不適，常發生在行走、爬梯或運動時，無火燒心、嘔酸水逆流症狀，不過心臟病的腹部不適，與一般胃痛的位置很雷同，常發生在上腹部與下胸口位置，若病人同時有胃病及心臟病時，很容易忽略心臟病，不可不慎。

陳先生說，當醫師說他有3條心血管阻塞時，他很訝異，一直以為自己只是胃食道逆流，但治療後，還是會感到胸悶及喘，到診所就醫時，醫師提醒他可能是心臟有問題，他一開始還半信半疑，還好有到醫院檢查，及時發現問題，也救了自己一命。

根據衛福部公佈2018年最新國人十大死因，心臟疾病仍居十大死亡的第二名，僅次於癌症，尤其心腦血管疾病相關的死亡人數更多達每年3萬9千多人，且有上升趨勢。陳玠宇提醒，常見容易引發缺氧性心臟病危險群，包含肥胖、高血脂、高血壓、抽菸、糖尿病、有冠狀動脈心臟病家族史者，提醒這些族群隨時留意不適症狀，勿輕忽。

(中時 )