台中市政府整治東大溪，特別引進公民參與模式，舉辦「話‧畫東大溪」工作坊，開放民眾提供想法。（林欣儀攝）

改善台中市水環境，市府與東海大學攜手、將針對東大溪及周邊率先改善，16日舉行「話‧畫東大溪」工作坊，開放公民參與並提供相關意見，水利局強調，透過與民眾的交流及議題發掘，藉以盤點東大溪周邊資源，預計明年初動工，未來將作為水環境教育場域。

西屯、龍井地區民代及生態團體代表都出席這場對話活動，紛紛表達對東大溪改善工程的看法。台中市副市長楊瓊瓔指出，包括水岸縫合、區域排水等建設工程，近幾年都不斷朝向自然、順天的方式修正，而東大溪整治更重要的是教育功能，盼讓孩子知道如何讓自然更自然。

台中市水利總顧問、前內政部長李鴻源說，東大溪經東海夜市往下流，中間雖有截流站，但過濾情況不足，決定採用礫間處理方式將汙染水源處理後變成景觀用水，更重要的是，此建設案以「參與式決策」施行，整合大家意見並組織學校師生投入，讓決策由下而上，未來盼讓公民參與成為台中市政府運作的文化。

水利局指出，東大溪改善計畫將斥資3億元，預計興建每日處理1萬噸水質的淨化場，計畫過程特別加強公民參與、盼汲取各界意見，透過「話‧畫東大溪」工作坊與地方對話，讓計畫與建設貼近民眾願景。

(中時 )