台灣港務公司今（19）日指出，盛世公主號今天是年度最後一趟母港航程，今年為期三個月的母港操作，替基隆港帶來27航次、入出港21.7萬人次，同時助攻今年基隆港旅客數，較去年成長8.4％。

台灣港務公司說，7月底將由太陽公主號接力營運到9月下旬，明年更有歌詩達威尼斯號、星夢郵輪世界夢號以及17萬噸刷新亞洲新紀錄的MSC佳麗號，預估可帶動明年旅客人次從今年的93至95萬人次，一舉站上百萬大關。

(工商 )