盛世公主號助攻 基隆港多21萬旅客人次 17:172019/07/16 工商 郭建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣港務公司今（19）日指出，盛世公主號今年替基隆港帶來27航次、創造入出港旅客達21.7萬人次。（台灣港務公司提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣港務公司今（19）日指出，盛世公主號今天是年度最後一趟母港航程，今年為期三個月的母港操作，替基隆港帶來27航次、入出港21.7萬人次，同時助攻今年基隆港旅客數，較去年成長8.4％。 台灣港務公司說，7月底將由太陽公主號接力營運到9月下旬，明年更有歌詩達威尼斯號、星夢郵輪世界夢號以及17萬噸刷新亞洲新紀錄的MSC佳麗號，預估可帶動明年旅客人次從今年的93至95萬人次，一舉站上百萬大關。 (工商 ) #基隆港 #公主 #港務公司 #公司 #港務 也許您會感興趣 推薦閱讀 張小燕：甄珍當公主我演宮女 04:102019/07/13 娛樂新聞 富邦公司治理ETF 結合全球投資新趨勢+新主流 10:032019/07/15 財經 Richard Mille結盟賽車 王子好狂野 公主真時尚 15:532019/07/15 生活 Richard Mille腕表結盟賽車 王子真狂野 公主好時尚 18:062019/07/15 生活 迪士尼花木蘭 登推特微博熱搜 04:102019/07/16 時尚娛樂 台灣公主布袋國際遊艇港開幕 開創海洋新創經濟區 16:272019/07/16 生活 力挺綠能！港務公司要建生質能源廠 17:072019/07/16 生活 台灣公主布袋國際遊艇港第一期設施今日啟用 17:142019/07/16 財經 盛世公主號助攻 基隆港多21萬旅客人次 17:152019/07/16 財經 力挺綠能！港務公司要建生質能源廠 17:152019/07/16 財經 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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