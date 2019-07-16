1992年上映的電影《終極保鑣(The Bodyguard)》當年在全球造成轟動，由女主角惠妮休斯頓演唱的主題曲與插曲也爆紅，甚至讓男主角凱文科斯納邁向演藝生涯的高峰，堪稱影史經典之作，而這樣成功的作品，確實原訂推出續集，如今凱文科斯納更證實，當年連女主角都已談定，大名鼎鼎的黛安娜王妃(Princess Diana)親口承諾接演。

有「人民王妃」美稱的黛安娜王妃，即便經歷不堪的婚變而離婚，仍受全球民眾愛戴，無損其優雅而親民的好形象，而至今年8月31日是黛妃逝世22周年紀念日，《終極保鑣》男主角凱文科斯納日前接受英國《衛報》專訪，道出了該片續集不為人知的內幕。

凱文科斯納爆料，當時電影公司決定開拍續集，也對續集的核心人選有了想法，屬意黛安娜王妃接演，而凱文科斯納得知後，也親自致電詢問黛妃，驚爆黛妃當年給出確定的答案，她非常願意接拍續集，還禮貌地提問：「我會不會拍到吻戲？」，凱文科斯納說黛妃對於這個計畫展現積極態度，但對於要接拍電影感到緊張，因為一舉一動將被攤在陽光下檢視。

(中時電子報)