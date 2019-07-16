台北市都發局6月14日進行文山都市計畫通盤檢討，將文山區2處土地由公共設施用地改為保護區，土地所有權人認為權益受損，憤而向市議員陳情，希望市府可以出面幫幫忙。北市議員王欣儀指出，市府過去強硬將人民土地畫為綠地，最近又突然決定不徵收，直接使用「都市計畫通盤檢討」手段，將公設用地改畫為保護區，作法形同強盜。

文山區2009年首次都計通檢，都發局6月討論重點著重於活化沒有需求的公共設施用地，包括師專用地、辛亥隧道及懷恩隧道上方空地皆納入評估，最終決議辛亥及懷恩隧道上方2處林地由公設用地中的綠地，更改為保護區，但成果還要經都委會大會討論、內政部都委會審議之後才會正式生效。

王欣儀說，都發局、都委會在辦理各地區通檢時，將文山區山坡地坡度較陡的地方畫為保護區，過去政府沒錢，所以無辦法辦理徵收，但土地所有權人長達數十年無法做任何開發使用，財產權嚴重受損，現在又將原來的綠地再改畫為保護區，直接了斷民眾的最後一線希望，痛批北市府「只顧自己利益」。

對此，北市府都發局表示，的確在通檢過程有接獲陳情，不希望變為保護區，但該處之所以由綠地變更為保護區，是因公園處多次評估後，認定土地坡度陡峭且地處偏僻，沒有開闢需求，且兩地徵收金額約80億元，考量市府財政及大眾公益，無法採用徵收手段，所以依照土地環境特性變成保護區。

都發局也澄清，雖然該處使用分區名為保護區，但並不是野生動物法等特別法所嚴格管制的保護區，不僅可以買賣，包括農業、園藝業等低密度開發也可適用。

(中時 )