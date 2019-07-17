發生於2017年12月北市八德路一處出租公寓起火，劉姓女房客被燒成焦屍，檢方認定隔壁李姓房客不慎使用電磁爐起火，且汪姓二房東竟將4樓和5樓違建60多坪空間，以木板隔成22間雅房，影響劉逃生，起訴李、汪2人。劉婦女兒日前申請犯罪被害補償，檢方認為她與母親劉女已多年未聯絡，親情淡薄，只補償她5萬元。

2017年12月5日晚間，台北巿八德路四段一處公寓分租雅房發生火警，警消救出7人，但仍有1名劉姓女房客被燒成焦屍。

檢警調查發現，李姓房客在事發前以電磁爐加熱中藥湯喝，就離開房間去如廁，後在走廊遇到其他房客閒聊，就聽到房內傳來爆炸聲，認定是起火主因。

不過，檢警也查出，該屋吳姓屋主將公寓4樓及5樓頂加租給汪姓二房東，汪再隔22間雅房出租，每月爽賺逾5萬元，認為汪再隔間出租影響房客逃生。檢警事後傳喚汪、李2人到案，訊後諭令汪以5萬元交保，李則獲請回。

台北地檢署偵查1年多後，認定起火主因是房客李男不慎使用電磁爐爆炸引發大火，但汪竟將4樓和5樓違建60多坪空間，以木板隔成22間雅房，每月賺取逾5萬元租金，影響劉逃生，亦涉有過失，今年2月依公共危險、過失致死罪起訴汪、李2人。

劉婦女兒日前申請犯罪被害補償，請求賠償精神慰撫金40萬元，但檢方審酌劉婦生下她後，就離婚改嫁，她與母親劉婦已多年未聯絡，甚至相處生活，雖有血緣關係，但無情感交流，聞劉婦惡耗的精神痛苦與一般親子關係有別，因此只補償她5萬元。

(中時 )