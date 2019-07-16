高雄市一名洪姓男騎士因道路坑洞摔車受傷，羅列工作損失、醫藥等費用清單請求國賠123萬元。在法庭辯論過程中，高市府養工處認為坑洞面積不小，騎士並非完全無法注意閃避，要求降低賠償金。高雄地院最後判洪男需負擔5分之1過失責任，養工處敗訴，應賠29萬餘元，全案可上訴。

2016年9月8日夜晚，洪男騎機車行經鼎金派出所前的鼎力路時，因路面有長1公尺、寬0.4公尺的坑洞，閃避不及摔車受傷，導致右膝前十字韌帶斷裂、右膝鈍挫傷、左大趾鈍挫傷血腫、右膝內側韌帶拉傷等傷害。洪男事後羅列醫療費2萬餘元、工作損失58萬餘元、看護費1萬9千餘元、計程車資4千餘元、精神撫慰金60萬元，共123萬元國賠請求金。

高市府養工處承認未即時填補坑洞，或設立警告標誌有責，但強調事故現場光線充足，坑洞面積不小，騎士應可注意閃避，認為洪男也有過失，要求法官減輕或免除賠償金。

法官認為，洪男當時時速約30公里，若能及時發現坑洞並閃避就可避免事故發生，須負5分之1過失責任。但洪男提出的醫療費、工作損失、精神撫慰金三項目與事實不符或過高，全案以賠償36萬餘元較為適當。扣除洪男應付金額後，判養工處需賠償29萬餘元，全案可上訴。

(中時 )