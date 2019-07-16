為改善河川水質、清淨空氣品質及促進畜牧業循環經濟，環保署自105年推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用，至今參與的畜牧場達716家。環保署水質保護處長吳盛忠表示，未來將持續「以大帶小」，督導與輔助更多大廠帶小廠將畜牧糞尿資源化，製造畜牧業、農民與水體環境三贏局面。

水保處表示，台灣參考歐美國家採行的「糞尿發酵」，節省傳統畜牧糞尿處理最耗電的「好氧處理」。施灌成效目前也獲得正向回饋，如稻子易結穗、產量增加。沼氣與沼渣沼液也能成為發電燃料或化肥使用，益處極多。

水保處進一步表示，未來希望與農政機關合作，視畜牧糞尿為資源物，並檢討現行水汙染防治措施及檢測申報管理辦法。除了與地方環保機關合作，也會與養豬協會共同推廣，如設立16個分會在地服務洽詢、訪視產銷班或辦理觀摩說明會。

水保處提供資料顯示，畜牧糞尿資源化已有具體改善成效，如東港溪集水區內13家畜牧場推動後，由105年河川從中度汙染改善到108年輕度污染；卑南溪台東大橋測站的汙染指數也從2.7下降至1.9，從輕度汙染改善到未（稍）受汙染。

吳盛忠表示，以往養殖業排放糞尿至河川，會嚴重影響水質。現今將氮肥處理後加以利用，是改正資源錯置，達到「田肥水清」。

王文取畜牧場負責人王銘儀目前在雲林與附近20幾甲地合作，他表示一開始推廣使用「糞尿發酵」時，農民既有的觀念認為「糞尿發酵」會傷害土地，但其實厭氣發酵後的水對稻田沒有負面影響，目前合作的案例也無失敗經驗。

水保處鼓勵更多畜牧業者加入沼液沼渣最為農地肥分使用，後續會祭出更多對畜牧場的優惠政策，包括免繳納水污染防治費、示範補助購置施灌車輛及農地儲存桶，有意願的畜牧場或農民可向地方環保局申請。

(中時 )