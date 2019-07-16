▲無端被誣指並被網路莫名霸凌，埔里合成里長陳信順（右）憤憤不平，埔里公所工務課長黃木良到場會勘後也認為並未影響交通。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮合成里長陳信順至派出所向警方訴說委屈，不

里長難為，埔里鎮合成里長陳信順，將私有地無償提供大眾通行，只因斜坡下方私有地被土石沖刷，運來6個大石頭阻斷水和土石沖進來，仍留有7米寬道路，不料被有心人扭曲事實PO網，竟讓他被不明究裡的網友網路霸凌，埔里合成里長怒氣難消，16日至派出所向警方訴說委屈，本欲提出毀謗告訴，經友人勸解下決定暫時保留法律追訴權。

這起里長在私有地擺放幾個石頭，防止陡坡土石沖刷至下方私有地，只因網路扭曲事實大作文章，引起一場莫需有的軒然大波，始因起於合成里的洪姓里民，將石頭近拍，然後PO網指「別人的里長是鋪橋造路、我們合成里里長是石頭擋路，這有天理嗎？」圖文一出引發不小議論，更讓被誤會被誣指陳里長大為跳腳。

今上午合成里長陳信順手持土地所有權狀到現場，說明進出整條道都是他私有地，無償供大眾使用，他只是為防止下方土地不被土石及雨水順勢而下，用石頭和土方築起保護而已，竟然被誣指他拿石頭擋路，這有天理嗎？

埔里鎮公所工務課長黃木良和合成派出所員警今天也到場了解狀況，對路旁的石頭與交通障礙根本無關，也為里長被冤枉而叫屈，同時現場進行實測，還有約7米路寬，連大型貨車和小貨車都能同時併排暢行無阻，何來用石頭擋路？陳信順對於名譽受損，仍不排除提告。

(中時 )