台中市長盧秀燕表示，市府投入5億元經費，加上中央補助，共計以10億元總經費整體規劃城中城，盼讓舊城區改頭換面，帶動地方發展。（盧金足攝）

台中市政府推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，延續台中州廳、刑務所官舍群及綠空鐵道軸線等建設。（盧金足攝）

台中市文化局長張大春16日在市政會議專案報告指出，台中州廳修復工程2020年5月全面動工，2022年底完工；台中刑務所官舍群修復工程預計2022年底完工；綠空鐵道軸線計畫工程發包簽約，預計今年底完工。市長盧秀燕表示，市府投入5億經費，加上中央補助，以10億總經費整體規畫城中城，讓舊城區改頭換面，帶動地方文化經濟發展。

中區建設不間斷、要更好！台中市政府推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，延續台中州廳、刑務所官舍群及綠空鐵道軸線等建設；政策不僅要延續、更要傾聽在地聲音，將以舊城美學再造的策略作為發展願景，讓建築物與街道相互融合，使美學融入中區景觀，盼整體計畫更加符合地方需求，也成就另類的城中美學經濟。

「唯有大投資大建設，中區才能夠翻轉！」盧秀燕表示，市府投入5億元經費，加上中央補助，共計以10億元總經費整體規劃城中城，盼讓舊城區改頭換面，帶動地方發展。

張大春說，文化部原本規畫台中州廳、舊市議會打造類似國家視覺藝術館等建設，希望兩地及周邊土地能讓文化部代管30年。但因地方民眾有不同意見，市府除延續城中城計畫

，也傾聽民意、納入地方聲音並向文化部友善提出建議及進行協商。

張大春指出，目前規畫以「舊城美學」概念作為台中城中城歷史空間再造計畫的發展願景，融入舊城美學經濟，要讓建築物跟街道融合，並納入地方民意，預計8月會與文化部協商調整，以符合地方對未來發展的期待，並促進地方經濟活絡。

對於中區發展，盧秀燕表示，台中財政雖然相對拮据，但中區再生的工程不間斷，總經費將投入10億元，由市府自行籌措5億元，改造完成後可望帶動中區的改頭換面。其中，涉及本來位於台中州廳辦公局處，銜接警察局明年搬遷，讓工程一次到位，並節省經費。

盧秀燕強調，中區第一次的大建設，在她立委任內時與前台中市長胡志強共同合作，將台中鐵路高架化，當時中央全額補助370億元經費，經過10年的規畫，已完成全線高架化，台中火車站不僅呈現不同過往的面貌，也為中區帶來改變。

除了鐵路高架化外，舊城區仍要繼續建設，包括舊州廳以及其他鄰近建物一起修復改造；此外，綠、柳川也都會秉持水文自然生態持續維護與保存，維護經費、維護工作都不簡單，市府會持續透過大建設，改造中區，帶動當地發展。

張大春也針對「台中文化城中城歷史空間再造計畫」期程，包括為活化台中州廳基地，作為文資保存及大型展演場館地使用，市府爭取中央前瞻補助約3億元，投入總經費約6億元，進行台中州廳、大屯郡役所及州廳附屬建築群修復再利用工程，已完成發包簽約，預計2022年底完工。

而歷史建築「台中刑務所官舍群」為日據時期台中監獄遷建至西區現址後，職員或眷屬使用的宿舍群。為保存歷史原貌，市府爭取中央補助加上市府配合款投入合計2億2392萬元，已啟動修復工程，預計2022年完工。

此外，有關綠空鐵道軸線計畫(南段)，都發局已完成工程發包，總經費1億9200萬元，預計今年底工程完工，將成為在地居民暨市民的休閒公園，及國內外旅客的旅遊亮點。

(中時 )