義大利警察對義北的極右派激進團體發起圍捕行動，查獲帶有納粹符號的宣傳品，逮捕了3人，其中一人義大利的新法西斯主義政黨有關，另外也有大量的自動武器，還有一枚法製的超級530中程空對空飛彈，由於飛彈很重，達到230公斤，警方一時之間也無法運走。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，義大利杜林(Turin)警方在佛利機場(Forli Airport)對極右翼法西斯份子發動逮補，包括50歲的法比奧·德爾·貝爾吉奧洛（Fabio Del Bergiolo），42歲的義大利前海關官員、極右翼政黨「新力量」(Forza Nuova)活動部長 阿列斯山多‧蒙提(Alessandro Monti)，有瑞士籍的 法比歐‧比納第(Fabio Bernardi)都被關押。警方表示，他們參與烏克蘭東部頓巴斯地區活動，也在機場倉庫找到一枚法國製造的空對空飛彈。

警方稱，他們似乎正在經營軍火販賣，正打算向卡達軍隊出售價值超過60萬歐元的空對空導彈。

義大利警圍捕極右翼團體，查獲相當多納粹文宣品。(圖/路透社)

警方也在在加拉拉特(Gallarate)的新納粹據點，發現各式攻擊武器，近30種長槍，手槍和刺刀，以及帶有納粹標誌的標語，有些還是古董納粹牌匾。

超級530中程空對空飛彈是1970~80年的半主動雷達導引飛彈，是雲母飛彈(MICA)的前代，已經不符現代的戰場環境，不過仍有一些國家還在使用，卡達也是其中之一。

(中時電子報)