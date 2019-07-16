根據易遊網跟團平台經過50萬客戶銷售大數據顯示，最近4年跟團人數平均有將近30%的成長，其原因除了不用自己規劃行程最吸引人之外，其次為帶著家人出遊時能有更多時間陪伴最重要的親人。對此易遊網也於今（16日）發表「跟團白皮書」，顯示出最喜愛參加團體旅遊的族群為「孝親族」，最常去的旅遊區為「東北亞」，並透露近2年最具潛力旅遊地為越南峴港等等。

針對出遊前的準備，為了省去比價與比行程等等麻煩，即將邁入5週年的易遊網，提供1.5萬種跟團商品選擇，30萬個出發日期，提供一站比較選購的服務，也因此獲得廣大民眾的親睞！而今年特別與有「金句語錄王」稱號的暢銷作家Peter Su合作，共同發起「陪伴計畫」徵照活動！即日起至8月25日止，於活動頁上傳旅行照，任選一款Peter Su語錄相框，分享於個人Facebook後並對你想陪伴的人寫下「陪伴告白」，就有機會獲得最高15萬元的旅遊贊助！詳情請參閱活動官網。

(中時電子報)