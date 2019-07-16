高雄市長韓國瑜初選勝出，確定代表國民黨參加2020總統大選。民進黨台北市議員王世堅爆朱立倫是第一個繳械交心，向韓國瑜登記副總統的NO1，還說，「2020總統大選，相信台灣人會給國民黨一個機會，輸！」但網友笑了，紛留言說，「恰吉寶寶這是暗助韓光頭？」、「世堅又開始當扶龍王啦」。

王世堅罵誰誰紅，去年底市長選舉，王世堅不看好韓國瑜，集中火力猛攻，但韓國瑜愈打聲勢愈旺，高票當選，當時網友即封王世堅是扶龍王。國民黨2020總統初選民調昨出爐，韓國瑜勝出，王世堅又在臉書發文，又讓網友熱議。

王世堅在臉書發文表示，「昨日國民黨初選民調結果一出爐，朱立倫馬上繳械交心，朱立倫可說是第一個向韓國瑜登記副總統的NO1。但不論是韓朱配、韓王配、韓張配等，2020年讓國民黨與民進黨就國家主權、國家定位、台灣前途一一論述清楚，由台灣人民做決定誰來領導台灣！」、「韓國瑜雖然順利成為國民黨總統候選人，但2020總統大選，相信台灣人會給國民黨一個機會，輸！」。

但網友笑了，紛留言說，「那王議員最喜歡的柯文哲呢」、「怎麼忘了講柯文哲」還有網友說，「你總是這麼討喜，相信國民黨會贏啦」、「恰吉寶寶這是暗祝韓光頭？韓冰表示謝謝恰吉寶寶」另有網友說，「扶龍王堅哥寫的真好，最後一個字應該掙扎很久吧」、「世堅又開始當扶龍王啦」、「世堅兄是DPP一股清流」、「關於最後一個字?我們可不可以改吃雞排，最近比較流行」。

(中時電子報)