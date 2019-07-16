市議員尤碧鈴爭取「台中港旅客服務中心─高美溼地」公車路線，俾利民眾搭乘帶動地方觀光。（陳世宗翻攝）

台中港旅客服務中心旁三井outlet開幕後，每逢星期假日就湧進大批人潮，高美溼地暑假期間更吸引中部地區民眾，前往觀光、休憩的景點；市議員尤碧鈴16日為民請命，建請市府儘速新闢「台中港旅客服務中心─高美溼地」公車路線，俾利民眾搭乘帶動地方觀光。交通局說，該局正協調鄰近公車業者調整路線以符合需求。

尤碧鈴指出，台中港三井outlet開幕後，超過170家國內外知名品牌進駐，有高達60尺的海景摩天輪，寬敞的戶外逛街區域，還有全台唯一海景誠品書店，及各式日系人氣餐飲全進駐；二樓主題餐廳區有設置一處戶外區域，可供顧客們遠眺台中港，提供中部民眾購物、休閒好去處。

尤碧鈴說，高美溼地每逢假日更吸引蜂擁人潮前往觀光、休憩的景點，為促進及連線該兩地民眾能有便捷的大眾運輸往返購物、消費、觀光、休憩，市府應加強海線地區大眾運輸的迫切需要；亟需新闢「台中港旅客服務中心─高美溼地」公車路線，擴大市區公車服務範圍。

尤碧鈴表示，市府新闢公車路線，從台中港旅客服務中途經梧棲區公所、中港高中、童綜合醫院、清水區公所等，沿途除文匯街為二車道外，其他路線均為30公尺以上四車道，周邊住戶林立，確實有新闢公車路線的需要。

交通局強調，為串聯港區觀光景點，該局正積極協調業者將688路公車延伸至三井outlet；另外再搭配已經中港高中及梧棲童綜合醫院的306、307及308路等既有公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘節點，讓民眾輕鬆搭乘公車觀光旅遊。

(中時 )