桃園市空服員職業工會6月20日發動罷工，至7月9日落幕，卻傳出長榮航空擬不給予罷工空服員全勤獎勵、年度休假（特休假）會依比例扣除等，對此，勞動部表示，特休假是看年資，罷工期間契約仍是持續，年度終結後不可以扣掉罷工時間計算年資。

至於全勤獎金，勞動部則說，合法罷工勞工可以不用提供勞務，但不是曠職、也不用去請假，但哪一筆錢不能給、哪一筆錢要給，依目前資訊仍無法判斷。呼籲公司應多一點誠意與善意。

(中時 )