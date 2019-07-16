勞動部：罷工期間仍要計算特休假年資 17:162019/07/16 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會6月20日發動罷工，至7月9日落幕，卻傳出長榮航空擬不給予罷工空服員全勤獎勵、年度休假（特休假）會依比例扣除等，對此，勞動部表示，特休假是看年資，罷工期間契約仍是持續，年度終結後不可以扣掉罷工時間計算年資。 至於全勤獎金，勞動部則說，合法罷工勞工可以不用提供勞務，但不是曠職、也不用去請假，但哪一筆錢不能給、哪一筆錢要給，依目前資訊仍無法判斷。呼籲公司應多一點誠意與善意。 (中時 ) #罷工 #休假 #年資 #勞動部 #空服員 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應太陽能裁員潮 勞動部將召開跨部會議 04:102019/07/12 財經要聞 罷工門檻、預告期 勞動部一併檢討 04:102019/07/12 社會新聞 長榮違反性平工作法遭罰 勞動部：雇主應建立友善職場 18:292019/07/12 生活 東方航空首度來台徵空服員 年薪最高180萬元、名額無上限 20:092019/07/12 財經 談基本工資 勞動部：當然希望調升 04:102019/07/13 財經要聞 東方航空徵空服員 年薪180萬 04:102019/07/13 生活新聞 空服工會幹部談地勤加薪 長榮航：兩面手法 13:072019/07/15 生活 勞動部創客基地 讓民眾找到自己興趣 15:422019/07/16 生活 美艷女模免穿囚服 爛醉甩空服員巴掌判緩刑 16:132019/07/16 社會 勞保年資不間斷 勞動部：育嬰留職停薪也能續保 16:382019/07/16 財經 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。