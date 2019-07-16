誣指李晶玉跨國詐保 華視新聞判賠20萬元道歉 17:342019/07/16 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 主播李晶玉因不滿3年前華視夏姓記者只憑週刊報導，就在華視新聞網站刊登文章及照片指她涉「跨國詐領健保」，她提告求償200萬並要求道歉，高院認定刑事局的新聞稿並無提及主播涉案，華視未盡合理查證義務，判決須賠償李女20萬元並在網站刊登道歉啟事。可上訴。 (中時 ) #華視 #道歉 #新聞 #李晶玉 #跨國 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府拿假新聞打假新聞 04:102019/07/12 時論廣場 台商應保持彈性 作跨國稅務管理 04:092019/07/14 焦點新聞 黨工要林飛帆道歉 宅神幫答網大讚 11:122019/07/14 政治 香港「傳媒工會」靜默遊行 要警方尊重新聞自由 13:142019/07/14 兩岸 接棒許淑華 孫大千深喉嚨完成瓶蓋挑戰 13:492019/07/14 政治 跨國人口遷徙 陸國力增強見證 04:102019/07/15 焦點新聞 林飛帆接民進黨副祕 黨工要求先道歉 01:052019/07/15 政治要聞 哆啦A夢法寶太復古 孩童：錄音帶是什麼？ 18:132019/07/15 娛樂 台北跨年晚會華視連莊得標 喊出這突破 20:132019/07/15 娛樂 降息預期升高、貿易戰利空鈍化 6月投信基金續創高 13:462019/07/16 財經 社會熱門新聞 時力女立委與辦公室主任互毆 驚動立法院 - 社會 陳師孟查判馬英九無罪法官 司法院說話了 - 社會 - 中時 警傻眼！3男3女性愛趴 3女都是國小生 - 社會 情侶超商「女上男下」激吻 妹子翹臀超誘人 - 社會 可怕！機車吃裙子 女騎士囧卡路中間 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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