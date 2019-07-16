主播李晶玉因不滿3年前華視夏姓記者只憑週刊報導，就在華視新聞網站刊登文章及照片指她涉「跨國詐領健保」，她提告求償200萬並要求道歉，高院認定刑事局的新聞稿並無提及主播涉案，華視未盡合理查證義務，判決須賠償李女20萬元並在網站刊登道歉啟事。可上訴。

(中時 )