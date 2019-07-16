零售家居龍頭IKEA去年開始全球裁員7500人，主要波及對象為行政與後勤人員，今再宣佈關閉在美唯一製造工廠，到歐洲設廠， 降低成本，新門市也以新興國家郊區為主，印度設廠帶來業績成長，家居業者私下表示，市場電商通路早已成熟，如何卡位，整合虛實通路才能解救卡關業績。

IKEA 去年全球裁員7500 人，占總員工 5％，集中在行政和後勤支援工作，隨著全球電商亞馬遜和在地電商興起，不再具有獨霸的優勢，從美國撤廠來看，品牌完全以成本導向，降低成本打價格戰維持市場。

(中時 )