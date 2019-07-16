家居龍頭IKEA去年狂裁7500人 再傳關閉在美工廠 17:222019/07/16 中時 吳娮翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 零售家居龍頭IKEA去年開始全球裁員7500人。（翻攝自IKEA官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 零售家居龍頭IKEA去年開始全球裁員7500人，主要波及對象為行政與後勤人員，今再宣佈關閉在美唯一製造工廠，到歐洲設廠， 降低成本，新門市也以新興國家郊區為主，印度設廠帶來業績成長，家居業者私下表示，市場電商通路早已成熟，如何卡位，整合虛實通路才能解救卡關業績。 IKEA 去年全球裁員7500 人，占總員工 5％，集中在行政和後勤支援工作，隨著全球電商亞馬遜和在地電商興起，不再具有獨霸的優勢，從美國撤廠來看，品牌完全以成本導向，降低成本打價格戰維持市場。 (中時 ) #成本 #全球 #電商 #家居 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 防蚊商品業績暴增 疫情增溫 電商搶賺登革熱財 04:102019/07/12 產業．科技 《生醫股》翔宇旗下DV保養品走出實體通路，進駐電商平台 16:312019/07/12 財經 貿易戰助力 陸老品牌大爆發 04:092019/07/13 焦點新聞 三隻松鼠上市 開盤直奔漲停 04:102019/07/13 全球財經 社交電商高峰會吸1500人參與 王令麟：東森最有爆發力 15:032019/07/13 財經 觀念平台－自由貿易是國際貿易的金科玉律 04:102019/07/15 財經要聞 專家傳真－從中美電商排行結構 看世界零售趨勢 04:102019/07/16 財經要聞 《資訊服務》H2營運可望逐季走高，網家飆漲 12:162019/07/16 財經 高雄房市堅實 新屋過戶可望突破8千戶 16:462019/07/16 財經 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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