導演紐承澤涉性侵電影女性工作人員，被台北地檢署依強制性交罪提起公訴，台北地方法院今(16)日下午4點半，再度開庭審理。鈕承澤庭審前對媒體記者採訪，不願說明涉案情節、審理進度，只淡淡的說「辛苦了！」，隨即進入法庭。

鈕承澤的律師團，上次開庭對檢察官起訴時的證據能力等事項有爭執，承審法官要求律師先以書狀呈報後，待今(16)日開庭時再確認檢方舉證，有那些可供審判訴訟攻防之用。因本案涉及性侵，庭審依法不公開審理。

庭審前，紐承澤一派輕鬆，騎著摺疊腳踏車出庭，檢察官起訴鈕承澤，執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，2018年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得逞。

檢察官偵結認為，鈕承澤在案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，且暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，依強制性交罪起訴並建議法院處以適當之刑。

(中時 )