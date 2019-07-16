前主播楊中化中年轉業，現在是爆漿大貢丸的連鎖店老闆，堪稱庶民經濟的代表。楊中化表示民以食為天，他一直很看好小吃食品業，加上對自己的手藝很有自信， 因此投身小吃業，改賣爆漿大貢丸。也因為美味出色，還獲得CNN推薦台灣必吃美食，可惜因為都要親自熬煮，一天下來常常會肩頸痠痛，常常為手腳又麻又痛苦腦。

經營爆漿大貢丸10幾年，楊中化開始媽祖廟巡禮還願，每週假日會在北台灣的媽祖廟前賣貢丸還願，感謝媽祖娘娘眷顧，生意興隆，也讓更多人有機會吃到好吃美味的大貢丸，不過因為這樣日也操、眠也操，操出筋骨問題來，職業傷害腰酸背痛還有了媽媽肘，打針吃藥都沒有用，可是已經許願不能半途而廢啊！於是楊中化祈求媽祖保佑，沒想到馬上就有廠商邀他擔任使用者見證，推薦龜鹿葡萄糖胺商品，他想可能是媽祖娘娘的照顧，立馬答應。

不過楊中化還是發揮他主播的龜毛個性，問清楚是龜鹿萃取、葡萄糖胺、第二型膠原蛋白外加軟骨素，都是潤滑補充關節流失的重要成分，而且還有檢驗報告後，才開始試用。不久後就覺得自己生龍活虎、活跳跳，連一直腰酸背痛的感覺也都好很多，腿腳也好像有力了，因此不僅給年邁的雙親使用，還開始大力推荐大家可以試試看，因為楊中化覺得好產品就應該跟大家分享！

現在楊主播已經正常親自上陣賣貢丸外，龜鹿還讓他行動力掛Power。因此他現在開放爆漿大貢丸免費加盟，希望恢復生龍活虎的他，可以幫助更多想創業的小老闆們，鬥陣來拚庶民經濟，讓全台灣都看得到吃得到美味爆漿大貢丸。

(中時電子報)