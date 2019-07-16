在台耕耘有成，也前進東南亞的美妝電商龍頭歐漾國際，以電商發跡站穩市場，總經理楊智斌觀察，全球電商持續成長，只是如美國、中國等成熟電商市場成長趨緩，東南亞、中東市場電商市場，成長幅度大，至於台灣雖然持續成長，但Facebook的廣告紅利期已過，業者需要有新的方式來賺取流量，例如直播，就是一個很強勢流量來源。

楊智斌認為，傳統通路確實受到近幾年電商某些程度的影響，造成營收占比下滑，但以整體而言，電商也只是拿到10到15％占比而已，未來台灣的電商會走向虛實整合，讓消費者體驗與線上購物能夠結合為一體，來優化虛擬不足的地方。

東南亞整體必須視為一個大市場來看，因為東南亞各國有不同的優勢，稅務、物流、語言..等。

相較之下，覺得最容易經營是馬來西亞或新加坡，對台灣文化的認知度高，也有相同的語言；以人口紅利來說，無庸置疑的是印尼，擁有2.55億的人口，非常值得期待。因此，東南亞的市場經營必須視為一體，才會得到更多的市場反饋。

在數位時代，行政與後勤人員較容易被機器、AI人工智慧等取代，在職場上來說，最不可或缺是思考的能力，如果工作是常規性的、不需要判斷，那被取代性就非常高，具有獨特思考能力、邏輯、整合能力的人才，不管在未來的各領域裡，都不太會被機器或AI智慧取代。

(中時 )