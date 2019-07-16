台中市今年7月起恢復老人健保補助，減輕年輕人經濟負擔，也讓長輩獲得妥善的醫療照顧。市長盧秀燕16日在市政會議表示，依據衛生福利部中央健康保險署數據顯示，台中市恢復老人健保近26萬名的長輩中，有47％ (12萬1045人)是自己繳費，而由家屬或子女代繳的則佔53％(13萬8606人)。透過恢復老人健保補助政策，減輕長輩及家屬負擔，許多市民均表示「有感」，並給予支持與肯定。

盧秀燕表示，市府自7月開始恢復老人健保補助，大家反應熱烈，特別年輕族群與家庭表示肯定。據近日健保署提供資料，台中市恢復將近26萬的長輩中，有47％是自己繳費；由於有不少長輩退休後，無法繳費但仍需要健保，因此由其子女與家屬代繳，這個負擔進而增加至其子女或家族。

依健保署的資料，由家屬或子女代繳的比例佔53％，恢復老人健保這項措施，不只長輩受惠，減輕家屬的經濟負擔，因此，這就是為什麼不只是長輩們感到高興，子女們對於市府的這項措施，也大表支持與肯定。

有些長輩的健保費，如超過65歲的勞工把其健保放在工會，年初時已預繳一整年或半年，避免每月都要去繳；然市府已自7月開始實施恢復老人健保補助，不用再去繳錢，長輩們對於當初預繳的費用，近期會前往工會辦理退費。

(中時 )