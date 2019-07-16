美式賣場好市多(Costco)有許多商品量大實惠，廣受民眾歡迎。有女網友在臉書貼文分享，到好市多賣場買了薄荷岩鹽檸檬糖，覺得好吃到不行，運動完還可以補充體力。許多網友看完也大推留言，「好吃，開會提神得好幫手」、「我跑馬拉松都會帶這個補充」。

原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團發文表示，之前在好市多買的薄荷岩鹽檸檬糖吃完了，想要再補貨，更分享酸甜帶點薄荷涼的口感，讓她直呼，「覺得好吃到不行，運動完吃很補充體力欸」。

網友分享這款薄荷糖，網友也激推。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

網友看完紛表示，「好吃+1」、「甜鹹涼涼」、「這會上癮」、「無意間吃到整個愛上」、「我不愛吃糖也覺得這個好吃」、「吃完馬上喝一口冰的飲料，包你透心涼」、「開會提神得好幫手啊」。

也有不少在運動的網友表示，「我跑馬拉松都會帶這個」、「這個在長距離騎車、爬山、溯溪、跑步上是一款很讚的補給品，可以馬上補充鹽分，涼涼的頓時清爽不少」。

(中時電子報)