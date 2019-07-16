黃村父親的告別式場面浩大。(邱罡明提供)

曾被列為重大槍擊要犯，綽號「黃川」的黃村，25年前因犯下雲林縣虎尾鎮「水玲瓏KTV」持槍殺人案及多起槍擊案遭判刑入獄，今年6月6日出獄。親友表示，黃村說，人生的下半場他都要「聽爸爸的話」，因為就在他出獄後第3天，高齡70多歲的父親突然過世，讓他深受打擊，也決定實現父親的遺願「好好做人」，將投入慈善工作，為社會盡份心力。

三十多年前，黃村與十大槍擊要犯之首、林來福身旁的「軍師」潘旭晃（黑狗）合夥，敢拚、敢衝，在道上作風強悍且相當活躍。1994年7月20日，黃村人在雲林縣虎尾鎮的水玲瓏KTV，與店內人員發生衝突，竟與手下持槍押人，黃村更被控以槍托活活打死KTV的蔡姓總經理。

案發後，黃村雖獲得不起訴，2001年卻又遭另一檢察官以殺人罪名重新起訴，因而逃往大陸，期間卻還能隔海遙控，包括前雲林縣長廖泉裕的胞弟廖偉甫住家、雲林縣議員張嘉元住家等遭槍擊掃射案，都被查出黃村就是幕後主使，8年間不斷犯案，黃村被警方列為「要案查緝專刊」的首要緝捕對象。

2009年6月25日，黃村在桃園龜山落網，經法院審理，被判17年1月有期徒刑定讞，今年5月31日聲請假釋獲准，6月6日假釋出獄。不過就在他出獄後第3天，高齡72歲的父親嚥下最後一口氣，這對剛剛出獄準備重啟生活的他打擊不小，好像父親就是在等他回來，一定要親口告訴他「好好做人」。黃村決定，在他的人生下半場將傾力投入慈善公益，他將以行動證明，和弟弟、現任雲林縣議員黃凱一起，讓在天上的父親安心，為社會貢獻一份心力。

(中時電子報)