詩人鄭愁予（右起）與台中市長盧秀燕一同朗誦《和平詩》，期許和平永續。（林欣儀攝）

台灣現代詩詩人鄭愁予2年前受邀擔任東海大學駐校詩人，最近將返美執行耶魯大學終身義務教職，校方及台中市文化局16日舉辦「愁予涉東海祈和平」記者會，市長盧秀燕與鄭愁予高聲朗誦《和平詩》、期許永續和平。盧秀燕更邀鄭愁予「當完過客，要回來當歸人」。

「當撞響和平之鐘到八百二十三聲，天海為之平靖，大地撫盡傷痕…」在鄭愁予帶領下，與會者高聲朗誦《和平詩》，鄭愁予接著擊鼓象徵對八二三炮戰的追想，他說，向那般的戰事應該不會再發生，未來要朗誦和平前景的詩歌，期許年輕人透過藝術、文學與詩表達對和平的喜愛。

這場離台返美記者會以「和平」為主要訴求，鄭愁予說，和平是無可取代的，人類必須保持永續和平，這是生存條件中的第一要件。

盧秀燕代表台中市民致贈繪有台中公園圖像的漆製品給鄭愁予，她表示，一個城市的偉大在於有教育、歷史與文化、藝術，鄭愁予的詩撫慰了許多台灣人，讓台灣人反思、安定，鄭愁予的詩堪稱「國民詩」，大家朗朗上口。

盧秀燕並特別引用鄭愁予創作《錯誤》中的詩句，「我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是個過客…」，她說，希望鄭愁予到美國當過客後，能回來當歸人。

(中時 )