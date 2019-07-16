台中市推動親子友善停車環境，路邊及路外停車場設置親子車格，提供乘載孕婦或6歲以下兒童的車輛使用，停車需依規放置親子車格識別證，違規占用依《孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法》，處600元至1200元罰鍰，交通局已開始取締，民眾勿求一時方便占用受罰。

交通局長葉昭甫表示，親子車格為粉紅色內框，印有「親子車格」字樣，並設告示牌，僅供乘載孕婦或六歲以下兒童的車輛使用，未具識別證明者不得停放。

交通局至台中榮總、市政公園地下停車場、台灣大道市政大樓附屬平面及地下停車場、府後地下停車場等22處停車場及路邊親子車格展開全面稽查，共取締路外停車場30件、民眾檢舉28件，路邊違規通報警察局47件，均未依規定放置親子車格識別證。

占用路外停車場親子車格已違反《停車場法》將開罰600元至1200元罰鍰，占用路邊停車格則將依違反《道路交通管理處罰條例》舉發。

交通局在6月29日正式取締前，透過夾放勸導單、在停車單註記警語等方式宣導民眾勿違規占用親子車格，目前多數車主能依規使用親子車格，但仍發現部份民眾存有僥倖心態，違規佔用親子車格，將持續蒐證裁罰，維護友善親子停車環境。

葉昭甫也提醒，自去年8月1日起，民眾領孕婦或兒童健康手冊時，醫療院所都有「夾附」親子停車證，今年1月1日起，新版孕婦或兒童健康手冊則改為「內附」親子停車證。

民眾如領有孕婦或兒童健康手冊，而未領到親子停車證，或領證後遺失，均可至交通局、新市政大樓、陽明大樓或各區衛生所申辦。

此外，台中市路外停車場眾多，交通局已請業者協助通報，以維護孕婦及育有6歲以下兒童者停車權益。若民眾發現違規占用親子車格的車輛，可拍照（包括擋風玻璃、車牌、地面框線、告示牌）並檢附案發時間、地點佐證，至交通局網站民意交流信箱檢舉，交通局將錄案辦理。

(中時 )