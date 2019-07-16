醫師解釋骨盆骨折具有較高的致死率與致殘率。（張朝欣攝）

陳姓工人從鷹架跌落地面，造成骨盆骨折及尿道斷裂，經雲林縣北港鎮媽祖醫院創傷醫療團隊搶救，不僅救回1命，還藉由精密尿道對合手術重拾男性「雄風」，16日特地到院感謝醫師們的「妙手回春」。

60歲的陳姓建築工人是聽語障人士，不慎從2樓高的鷹架跌落，送往中國醫藥大學附設北港媽祖醫院急救，發現全身多處骨折，合併垂直型骨盆薦椎粉碎性骨折及後尿道斷裂，同時有後腹腔及骨盆腔血腫，生命岌岌可危。

醫院立即啟動創傷醫療團隊，進行右肘骨開放復位固定、顏面撕裂傷縫合、骨盆骨復位及牽引、恥骨上膀胱手術，休養月餘後醫療團隊再共同完成第2階段骨盆與脊椎內固定手術及精密的尿道對合手術。

陳姓工人16日在家人陪同下到院致謝，他透過手語翻譯人員表示當初以為自己難逃一死，還好創傷醫療團隊全力搶救，把他從死神手中拉回來。事後他很擔心尿道受損影響男性雄風，院方也透過手術幫他找回「性福」。

院方表示，最近還有1名張姓高中生發生車禍，造成肢體變形併下肢垂足，創傷醫療團隊先執行緊急髖關節復位，3天後再施以高難度的骨盆髖部骨折復位及鋼釘內固定手術，1個月後張姓學生便能借助拐杖參加大學統測。

骨科醫師曾準指出，骨盆骨折大多為高能量損傷所致，具有較高的致死率與致殘率，媽祖醫院是雲林海線唯一中度級急救責任醫院，有24小時待命團隊，因此能夠在第1時間進行整合性搶救，順利救回2名骨盆骨折病患。

(中時 )