永康分局復興派出所26歲羅姓員警16日上午被發現在派出所尋短，家屬悲痛欲絕。（曹婷婷攝）

台南永康分局復興派出所26歲羅姓員警今天上午被發現在派出所7樓體技場尋短，手機訊息透露工作壓力大，另也寫下對同事、長官的感謝及歉意，並交代尚未完成的工作，認真負責到最後一刻，讓同事不捨也悲痛。

服務3年多的羅姓警員是台南人，警專32期畢業後，2015年10月分發永康分局復興派出所任職，平日工作表現優異，相當認真，即使休假也掛心偵辦案件，近2年考績甲等，也因工作能力佳，常支援偵辦毒品等刑案，在長官心中是負責、認真的好員警，跟同事相處也融洽。

警方初步調查，羅員15日請休假一天，原本排定今天中午上班，但卻在一早8點多被發現在派出所內尋短。同事表示，羅員對自我的要求相當高，責任感也重，每次遇有任何案件都全力想著如何偵破，卻也因此疑似工作壓力大，，同仁得知消息都非常不捨。

羅員親友在臉書po文寫下不捨心情，「千言萬語無法形容現在的苦澀心情，希望你下輩子不要再當警察了，至少不會這麼痛苦，你在天上一定會過的很快樂，我們下輩子再當朋友吧！」令人鼻酸。羅員手機內有留言感謝同事及長官的相關內容，也向眾人道歉，全案已報請檢察官指揮偵辦，釐清案情與尋短動機。

據了解，羅姓員警疑有憂鬱傾向，平日也有服藥，現場未發現遺書。由於今天剛好是鐵路警察局員警李承翰告別式，同一天，台南卻傳出年輕員警尋短憾事，永康警分局指出，凸顯警察工作辛苦，分局將協助其他員警實施心理諮商，由於羅員人緣很好，派出所一整天氣氛凝重。

台灣憂鬱症防治協會理事、台南市憂鬱症關懷協會前理事長唐心北表示，憂鬱病患常有特定生理心理變化，仔細觀察可以發現，較能及早預防惡化避免憾事發生。他說，這位往生警員責任感重，易憂鬱的人個性常要求完美，律己甚嚴，一旦遭遇挫折，常過度自責「沒做到自己對自己或別人對自己的期待目標」，較易想不開。

他也建議，較好的方式是親友多關心，嘗試鼓勵陪同就醫，有些人會說「想開點」、「勇敢面對」之類的簡單安慰話，反而造成反效果，憂鬱的人聽到這樣的話，內心不免會想「 我就是沒辦法想開 、就是沒辦法勇敢面對才憂鬱」，聽到這些話反而會使狀況惡化。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您

(中時 )