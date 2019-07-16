謝忻上月被爆車吻已婚男星阿翔，使謝忻背負上小三罵名，而阿翔開道歉記者會時強調，現在重心就是放回家庭，修補和老婆Grace關係，和謝忻已全面斷聯。謝忻閨密小甜甜今(16日)受訪，被問謝忻和阿翔是否已經徹底分手？小甜甜說謝忻已經在群組跟大家道歉，也說「我知道了」，她相信謝忻心裡有分寸，和阿翔應真的沒聯絡了。

謝忻和阿翔上月不倫戀曝光，阿翔之後開記者會表示，和謝忻已無聯絡，「現在最重要的是顧好我自己的家庭」，問兩人到底交往多久？阿翔稱兩人感情大概是在這一個多月變質，自己沒拿捏好界線，而謝忻方面傳出第一時間本想跟阿翔一同出面道歉，卻被公司拒絕，最後只好自己一路從台中坐車哭回台北。

而原本力挺謝忻不可能介入別人家庭的小甜甜，先前曾吐實對好朋友很失望，今據《自由時報》報導，小甜甜透露謝忻已在好友的群組中誠心道歉，她也原諒對方，兩人還是好朋友，又問謝忻是否親口說出和阿翔徹底分開？小甜甜說謝忻只講了「我知道了」，她知道謝忻會自我反省，目前謝忻人在國外，想冷靜平復心情。

(中時電子報)