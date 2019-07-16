蔡伊倫除了臉書網站擴大經營，也到文創市集擺攤和開課，推廣自己的設計理念和作品。（蔡伊倫提供）

初期蔡伊倫只專攻乾燥花束，到後期發展出不同的乾燥花藝品。（蔡伊倫提供）

在嘉義東石鄉有間花藝工作室依傍在養殖魚池旁，25歲的蔡伊倫，選擇離開台北工作，回到人煙稀少的海邊小鎮，藉由「那間賣魚的花店」臉書粉絲團，開創屬於自已的花藝小天堂。

在蔡伊倫兒時記憶中，經常拿著堂姊的服裝設計圖或漫畫臨摹練習，並以黏土等簡易素材，製作各式各樣的小模型，美工勞作始終伴隨她一路成長。國中美術班畢業後，因選擇有限，故只好硬著頭皮念了資料處理科。

課業之餘，她利用假日買材料回宿舍繼續創作，並積極地參加學校舉辦的美術比賽，有次偷偷將自己作品貼上朋友名字繳交，結果讓她朋友多了1張佳作獎狀。

蔡伊倫利用乾燥花結合火柴盒打造的禮品，收到的人打開，都是個驚喜。（蔡伊倫提供）

升高三那年，蔡伊倫選擇跨組考設計類科，也順利考上視覺傳達設計系，1年後她漸漸發現，所學內容不是她嚮往的，為了學習製作專業模型，大二轉學改念室內設計。

畢業前蔡伊倫準備成果展時，從許多媒材中，挑選「乾燥花」作為建築模型的襯托，想要依花褪色後復古美，讓生硬的模型增添趣味，但對於乾燥花完全不熟悉的她，從花材的選擇、配色到加工都得靠自學。

之後蔡伊倫在花藝資材公司工作1年多時，開始有想回鄉的念頭。她說，當時公司賦予她很大的空間讓她盡情發揮，但國中畢業後，便到外地求學，鮮少能和家人聚在一塊。最終她毅然決然辭去工作，從台北搬回嘉義，決定多留些時間陪伴家人，創業想法逐漸萌芽。

蔡伊倫將東石在地特色放入花藝禮品中。（蔡伊倫提供）

於是她將臉書網站擴大經營，隨著接案量增加，初期只專攻乾燥花束；後期發展出不同的乾燥花藝禮品，此外，也常到文創市集擺攤和開課，推廣設計理念和作品，2019獲得嘉義縣政府邀請到臺灣文化創意設計博覽會參展。

會不會擔心南部市場小？蔡伊倫說，近期慢慢有東石當地人會來買花，也媒合青創業者在朴子水道頭文創聚落販售作品，因家中從事養殖業，故銷售淡季時，會幫忙宅配賣魚。她笑說「那間賣魚的花店」名字便是從這發想出的。

(中時 )