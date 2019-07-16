史丹福設計學院有一門知名生涯規畫課程「用夢想設計人生」，即日起到台南市立圖書館，透過閱讀一本書、一場實境遊戲，找到自己的人生藍圖；由國立公共資訊圖書館策畫「用夢想設計人生」，首場在台南揭幕，將傳統閱讀連結時下最夯的實境遊戲，希望吸引大小朋友走進圖書館閱讀、探索人生。

國立公共資訊圖書館策畫「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」，7月首站在台南市立圖書館登場。台南市長黃偉哲說，台南是文化古都也是全台首學，去年台南市圖書館總借閱量800多萬冊，平均每人借閱冊從4.17冊提高到4.35冊，在大家越來越遠離紙本、仰賴手機趨勢下，難能可貴。

黃偉哲指出，台南有一個重要習俗「做16歲」，象徵「轉大人」，經過儀式意識到要為自己負責，有所蛻變，恰與特展目的不謀而合。他說，用夢想設計人生的概念源自於史丹佛大學設計學院，雖然大家常說計畫趕不上變化，但沒有計畫就會被時代所消化，鼓勵市民開卷有益。

此次展覽分為「用夢想設計人生主題書展」、「用夢想設計人生主題展覽」、「未來之門實境遊戲」三部分，搜羅上百本與人生設計有關的圖書、繪本與展覽。讀者亦可透過展覽未來明信片活動，寫信給未來的自己，期許自己為夢想改變。

國立公共資訊圖書館劉仲成館長表示，透過主題書展結合「未來之門」圖書館實境解謎遊戲，讓讀者有機會在各大圖書館裡面穿梭解謎，期盼吸引更多年輕族群來圖書館作夢，讓閱讀可以是夢想的起點，而實境遊戲可以是夢想的行動。

「用夢想設計人生-全國公共圖書館巡迴展」，將於7月至9月陸續於臺南市立圖書館、嘉義市世賢圖書館、桃園市立圖書館龍潭分館、新竹縣湖口鄉立圖書館、臺東縣政府文化處圖書館、臺東縣長濱鄉立圖書館等館巡迴展出。把傳統閱讀體驗與時下最新的實境遊戲連結，讓讀者自我反思並從中探索人生。

(中時 )