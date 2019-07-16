2019台中糕餅節21日將在文心森林公園登場，台中糕餅、好禮、漆木藝50攤以上業者聯合展售，結合現正舉行的台中購物節推出「買二送一」限時優惠，現場消費滿500元可抽電動機車、液晶電視、遊戲機等好禮，發票登錄台中購物節APP再抽千萬豪宅、百萬名車，雙重抽大獎。

市府經發局副局長李逸安表示，現場將集結50家以上台中糕餅及地方特色產業業者共襄盛舉，響應台中購物節，提供特定商品買二送一限時優惠，消費滿500元可參加趣味挖土機活動與糕餅節抽獎，還有機會抽中電動機車、平板電腦等好禮。

經發局指出，活動當日邀請知名美食藝人林彥君到場分享，只要到台中購物節粉絲專頁按讚打卡可品嘗限量美味糕餅，下載台中購物節APP有機會獲得限量餅乾或清玉珍奶兌換券，當日抽出台中購物節第2輛納智捷S3得獎者。

此外，經發局提醒全國各糕餅業者，今年度台灣金餅獎初賽報名截止至7月18日，並於7月23日於台中市政府辦理初賽，除傳統太陽餅、綠豆椪外，今年新增創意太陽餅及蛋糕製作競賽，透過創意發想，讓更多消費者看見糕餅產業的多元發展與潛力，歡迎全國糕餅師傅及青年學子踴躍參賽。

(中時 )