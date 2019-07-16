「千年一遇」日演員橋本環奈其實一直沒有官方後援會，15日她的所属經紀公司宣布後援會成立，名稱幽默取為「橋本純情内科」，橋本環奈的身份為「橋本純情内科」醫院長，並說明旨趣：「為了共享大家的夢與希望、煩惱與痛苦，快樂健康的度過毎一日，橋本純情内科提供與各位向前並進之交流場所」。

官網呈現醫院的沈穩色調，照片中的橋本環奈如娃娃般放送純情眼神，已療癒不少「患者」。8月後援會將在東京與大阪舉行活動，粉絲在網上歡呼「終於等到這一天！」而因申請者眾多，處理申請的網站掛點，有粉絲嚷「想進也進不去」經紀人緊急道歉並在隨後恢復了網站正常運作。

橋本環奈以「純情」為賣點，她本人究竟有多純情？日前爆料月刊《覺醒KNOCKLES》橋本環奈「99％可確定無男性經驗」，關鍵在於「母親徹底戒護」與「看慣優男」，她中學時代至今未曾有男友，連學校活動也未曾留下半張合照。母親至今也常赴女兒工作場所關心。

今年5月橋本環奈在節目中與歌手好友卡莉怪妞對話透露愛情觀時，坦言「完全不會想結婚」，卡莉怪妞開玩笑稱「千年一遇DNA總要留下」，但在嚴母高度警戒之下暫時恐難實現。她在電影最新作《王者天下》與眾多優秀男性演員合演，成為「王者一點紅」。

(中時 )