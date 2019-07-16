重慶動物園的兩位大熊貓媽媽「蘭香」和「莽仔」，6月23日同日產下雙胞胎大熊貓寶寶，這在該園近60年的大熊貓圈養史上屬首例，在全世界圈養大熊貓繁殖史上也極為罕見。

6月23日零點11分、51分，大熊貓「蘭香」產下雙胞胎，均為雄性。「哥哥」體重167克，「弟弟」體重115克，第一時間吃上初乳，均發育良好。大熊貓「莽仔」生產時間為6月23日17點14分、42分，為一對「姐妹花」。「姐姐」體重142克，「妹妹」體重160克，也在第一時間吃上初乳，均發育良好。

重慶動物園相關負責人表示，已是17歲「高齡」的大熊貓「蘭香」在2016年順利繁殖過一對雙胞胎，取名「渝寶」和「渝貝」，現也生活在重慶動物園。大熊貓「莽仔」2011年出生於重慶動物園，2017年也曾產下一對雙胞胎，所以此次已是兩位母親第二次順利產下雙胞胎大熊貓寶寶。

(旺報 )