警局同仁16日特地展開集訓，希望身體力行守護下一代健康。(楊宗灝翻攝)

蘆竹警分局將於21日舉辦「奔跑吧！蘆竹108年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」，警局同仁也將組成「警專學生隊」、「警職菁英隊」、「警職主管隊」下場挑戰。分局長李建民說，希望透過體育活動，凝聚青少年對居所的認同感，及守護治安向心力。

活動當天上午8點30分至下午2點20分，於山腳國中舉行。現場也邀請山腳國中獨輪車隊演出，並規畫系列趣味闖關活動，民眾只要集滿5個闖關章戳，就能兌換福袋等贈品。蘆竹警分局「奔跑吧」成員16日下午特地移師集訓，希望身體力行守護下一代健康。

(中時 )