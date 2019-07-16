奔跑吧！蘆竹警分局大隊接力賽21日開跑 17:512019/07/16 中時 楊宗灝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹警分局「奔跑吧」大隊接力活動將於21日登場。(楊宗灝翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警局同仁16日特地展開集訓，希望身體力行守護下一代健康。(楊宗灝翻攝) 蘆竹警分局將於21日舉辦「奔跑吧！蘆竹108年暑期青春大隊接力賽暨社區治安座談會」，警局同仁也將組成「警專學生隊」、「警職菁英隊」、「警職主管隊」下場挑戰。分局長李建民說，希望透過體育活動，凝聚青少年對居所的認同感，及守護治安向心力。 活動當天上午8點30分至下午2點20分，於山腳國中舉行。現場也邀請山腳國中獨輪車隊演出，並規畫系列趣味闖關活動，民眾只要集滿5個闖關章戳，就能兌換福袋等贈品。蘆竹警分局「奔跑吧」成員16日下午特地移師集訓，希望身體力行守護下一代健康。 (中時 ) #蘆竹 #活動 #警分局 #奔跑吧 #治安 也許您會感興趣 推薦閱讀 Volvo嫌瑞典治安差 稱考慮遷離總部引反彈 19:262019/07/12 國際 房市亮點－桃園房市 北客多 蘆竹區成購屋熱點 04:102019/07/13 產業．科技 一日小小警察體驗營 學童喊：「我長大不要當壞人」 14:452019/07/13 生活 揚言「加料」郭芷嫣赴蘆竹分局作筆錄 16:352019/07/13 社會 包場看電影「做這事」 人氣男星被譙翻觸法！ 11:572019/07/15 娛樂 謝文進將成韓國瑜新竹重要聯絡窗口 20:312019/07/15 政治 生活熱門新聞 輕颱「丹娜絲」生成！90度北轉直撲台灣 - 生活 輕颱丹娜絲為何北轉登陸？鄭明典這樣說 - 生活 準颱風路徑出爐 專家曝：這兩種機率最高 - 生活 遭長榮開除後首曝心情!郭芷嫣換大頭貼 - 生活 暴瘦5公斤 韓曝李佳芬身體出3狀況 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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