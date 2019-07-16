太陽花學運領袖之一林飛帆接下民進黨副秘書長一職，立委選舉與時代力量合作碰壁的民進黨，是否藉重林；林飛帆說，與時代力量的整合，不是大綠、小綠的整合，每個政黨都有主體性，未來也不是選舉整合，應該是政策上的整合，共同推進政策議題。

此外，近日民進黨公投法修法，限定公投只能在每2年8月舉辦與大選脫勾，曾參與「島國前進」的林飛帆表示，這次修法讓審議期延長，公民社會有夠多辯論、討論機會，他認為是好事。「綁不綁大選，其實是個其次的問題」。

林飛帆昨天第一天上工，他以「進成功嶺的第一天」形容。他說，很多狀況需要熟悉、要花一段時間去瞭解、包括認識同仁也是蠻重要的工作。

至於與時力各政黨合作；卓榮泰說，不要談禮讓這兩個字，用尊重，現在的尊重，沒有的嘗試去努力，但也要高度共識才可以，這一點還要跟時代力量黨主席邱顯智及選務幹部清楚去談論，但不代表達成甚麼樣的共識。

卓說，民進黨現在還有22個選區已密集展開約談的工作，希望七月底中執會能夠絕大多數選區都能完成 ，八月份再來正式啟動不分區的相關作業。

被問到不分區政治組競爭好激烈？卓說，不奇怪啊，政治組一項都很激烈；名單上，他們會一直努力，會擦亮大家的眼睛。

前總統陳水阿扁在臉書提到人民對民進黨的民怨；卓說，民怨的產生很多是在行政部門的工作，大家看到現在行政部門的效率比較快，這是累積過去經驗，如果是這樣 人民感受會比較接近，黨就是配合行政院政策上的決定，利用黨內重要會議，把行政院重要工作讓黨務人員知道，未來文宣系統，黨會跟行政院新聞部門做好連結，重要的是行政院能像現在迅速解決重要事情，黨部會和政院合力把結果向外說明。

(中時 )