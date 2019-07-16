▲文化局長林榮森、副縣長陳正昇、林懷民及國泰金控副總張照明（由右至左）熱情邀請鄉親20日晚間一同到南投體育場欣賞雲門舞集精彩演出。（楊樹煌攝）

睽違16年的雲門舞集，在921屆滿20周年前夕，雲門舞集總監林懷民及10位弟子，決定在退休前於南投縣立體育場進行代表性演出，副縣長陳正昇、林懷民及國泰金控副總經理張照明熱情邀請鄉親，20日晚間7點一同到南投縣立體育場欣賞雲門舞集精彩演出，共享這場豐盛唯美的文化饗宴，留下美麗的見證。

副縣長陳正昇20日在縣府一樓大廳主持2019雲門舞集戶外公演南投記者會，雲門舞集總監林懷民特別出席，並親自以影片導覽此次戶外公演的舞作精華。

陳副縣長說，雲門舞集是國際知名的表演團隊，睽違16年後將再度來南投戶外公演，特別有意義的是，此次公演也是林懷民帶領10位即將退休離團的資深舞者，最後一次在戶外廣場為大眾起舞，意義非凡，演出內容集合雲門舞集歷年作品精彩選粹，機會難得，千萬不要錯過。

林總監表示，在國泰金控24年持續支持下，睽違16年，雲門再次踏上南投，將與南投鄉親再次面對面，在南投縣立體育場分享一場精彩的戶外公演，這是場免費的，公益性的，沒有椅子、大家隨性席地而坐的表演，希望大家帶著誠摰愉快的心和明亮的雙眼一起來欣賞，一起來感動。

張副總經理也表示，很高興今年國泰藝術節能選擇來南投演出，該集團24年來秉持大樹成長，文化深根理念，持續支持雲門舞集戶外公演活動，期望在全台各地遍撒文化種子，85年迄今為止已累計2百多萬名人次觀眾參與，未來將會持續扶持雲門等國際級的文化團隊，走入社區，撒下更多文化種子。

「沒有以生命賦予舞蹈血肉的舞者，舞作是不存在的」。72歲的林懷民說，這回選擇的節目，不僅思考作品的代表性，也選擇舞者專擅的舞作，多年來數以百計的演出，讓他們把這些創作帶到灼爛的境界。

此次「林懷民舞作精選」的戶外公演不僅是雲門本身的回顧，也是台灣社會共同記憶的再次追尋，除了近年膾炙人口的《水月》、《稻禾》、《白水》、也推出久未重演的《家族合唱》、《行草》《松煙》《竹夢》《風·影》並有《如果沒有你》等經典片段。

(中時 )