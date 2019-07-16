國立中山大學華語教學中心舉辦為期兩周的華語教學研習活動，吸引15名印度知名大學華文相關領域教師來台交流。研習內容針對語音、語法、漢字等教學策略、數位運用、多元活動設計交換經驗，更安排高雄與台南的科技及文化體驗。希望透過華語教學交流，吸引更多東南亞學生來台進修。

中山大學華語教學中心自2011年起接待各國華語文教師來台研習，本次研習特別安排印度大學教師們體驗捷運、輕軌、遊艇、渡輪及動力船，還前往國立科學工藝博物館、智崴科技I-ride五感體驗中心參訪。此外客家擂茶、藍染、臺南古蹟、小吃等文化參訪活動，也讓教師們感受深刻。

印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）助理教授Rakesh Kumar表示，透過本次研習，對於引發學生動機，規劃不同文化、信仰及不同學生水平的教材及教學法，獲益良多。另一位助理教授Geeta Kochhar則提到，印度十分需要華語教師，尤其是文化和語法專業的華語教師。

國際長郭志文指出，台灣在印度7所大學設有台灣華語教育中心，開設華語文課程，也於去年10月訂定「華語教師赴印度學校任教推廣實施計畫」。《印度時報》教育專刊主編斯里瓦斯塔瓦（Priyanka Srivastava）來台訪問時表示，台灣是每年取得最多專利權的國家，也是印度研究生留學的首選地之一，預計未來幾年印度留學生將會達到1萬人。

(中時 )