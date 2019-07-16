藍正龍和吳慷仁16日為名錶出席代言活動，2人意外牽起多年前的「緣分」，吳慷仁演過已逝同志導演陳俊志作品《沿海岸線徵友》，藍正龍則在國二就是陳俊志的補習班學生，「他那時候是台大三大補教名師之一，和徐薇並列。拼命賺錢就為了去紐約唸書，我們之後一直有聯絡。」

去年得知對方離世，藍正龍心情消沈許久，希望將當年「成功補習班」的故事拍成電影，「最快大概明年（動工）。」剛以《傻傻愛你，傻傻愛我》升格為導演的他，更趁此次合作機會邀吳慷仁演出，吳慷仁近日在台北電影節和酷兒影展為陳俊志的專題影展發聲，也一口氣答應，笑言：「我現在片量很少！」

話鋒一轉談到子女，藍正龍立刻露出笑容，笑言兒子現在會模仿自己戴錶擺出拍照姿勢，由於兒子明年上小班，他在新加坡新戲殺青後，全心回台陪兒女過暑假，更霸氣說：「我現在很享受『一打二』的時光。」

但之前老婆周幼婷出門，他在家上完廁所走出洗手間時，看到兩張板凳放在窗台邊，瞬間被嚇到，幸好兒女馬上出現面前，趕緊把他們帶到窗邊做機會教育，提醒孩子勿做危險動作，他也開玩笑說已記取教訓：「上廁所就不關門！」

吳慷仁在旁露出羨慕神情，日前回南部探望家人，姪女拉著他去購物，他瞬間變身「提款機」狂買零食，「本來是要買午餐，口袋從1200元只剩下150元。」被問結婚生子進度，他表示急不來，談到緋聞女友邵雨薇吃飯僅回：「就是正常朋友！」聽到前女友鍾瑶和曹晏豪新戀情，笑回：「他們開心就好。」

(中時 )