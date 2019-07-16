夾娃娃機台盛行，機台內的獎品放活體龍蝦、菸酒等違規物品，日前更爆出在機台放置「18禁」兒童不宜商品，引發民眾反彈，不少縣市開始制定自治條例將夾娃娃機納管，桃園市已在6月中三讀通過，開出第一槍，台北市則預計於11月跟進。

針對夾娃娃機之管理，北市府已於4月30日完成制定「台北市夾娃娃機與類似販賣設施管理流程」，機台內商品如涉及成人用品、化粧品、食品、菸酒、活體動物等，將根據相關法令進行輔導、限改、裁罰等措施，並持續追蹤列管至下架改善為止。

北市府說明，截至6月30日止，已清查選物販賣機店家518營業處所共1萬5773台夾娃娃機，將全面納管，且每季定期邀權管機關開會，追蹤違規改善情形。

另為有效管理夾娃娃機店及規範距離校園周邊一定距離不得設置之規定，北市府已初步擬定「台北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，並依循法制作業程序，預計8月對外預告草案，11月送市政會議審議。

(中時 )