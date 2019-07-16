知名作家吳淡如逐漸淡出電視圈後，還到上海念EMBA重拾校園生活。她先前曾表示，年過30以後要對自己好一點，因此出國搭機都會選擇商務艙。不過，她近日到越南時嘗試買了廉航卻運氣差，遇上了不是每個人都會遇上的「改航班」，讓她無奈在臉書上表示「終於知道廉航怎麼賺錢了」。

吳淡如近日在臉書上分享搭機經驗，先前因為擔心坐到罷工航班影響到行程，因此改搭廉航，卻也遇上了改航班。吳淡如說，她回台灣本來買下午二點的飛機，不料被廉價航空改成「半夜二點」，讓她哀嘆損失，「在網路上，買下午的飛機花的錢比午夜的飛機還貴了一倍」，可是廉航「完全不退費」。

吳淡如已經訂好的飯店也不能退，她說，遇到此事的旅客應該都會哭笑不得。而她也分析被改航班原因，應是「把一整天的乘客集中在最便宜的那一班」。

幸好，吳淡如很會調適心情，笑說改航班之後讓她可以「往好處想，是可以不必登玉山就看到很美的朝陽。」出外這件事，波折總是有的，樂多苦少就算非常順利，值得開心，值得開心。

(中時電子報)