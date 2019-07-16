台中市長盧秀燕強調，推動「電動車政策沒有錯，錯的是用什麼樣的能源發電方式」。（盧金足攝）

台中市1至5月電動機車數量較去年底成長率達23.7％，高居六都第二。市府環保局再接再厲，今年與中央合編1.8億元補助老舊機車汰換電動車，擴大建置充、換電站，預計2022年讓汽車充電站再增100站，機車充電站增加150站，換電站再增120站。市長盧秀燕肯定環保局採取鼓勵、輔導措施，讓民眾使用更便利，加民眾換購電動車的意願。

環保局長吳志超16日在市政會議進行「公務機關推廣電動車輛充、換電站」專案報告指出，台中市汽機車總數約280萬餘輛，產生的移動汙染源排放量占PM2.5總排放量的29％。

為減少移動汙染源，市府推動電動車輛充電環境建置，由環保局、文化局及民政局率先評估市府各機關公共空間，至少增設1站電動機車充電站；評估可行場域標租給換電站業者設置換電站，透過公務機關與換電站業者合作，共同建置友善電動車輛使用環境。

優惠措施包括市民購買電動車輛補助、電動車輛免牌照稅、免燃料稅、免停車費等多項方案，希望多管齊下達改善移動汙染源效；2022年全市汽車充電站增100站達到505站，機車充電站再增150站達到631站，換電站增加120站達到232站，打造台中成為全國友善電動車使用環境。

「電動能源不但可有效發電，也減少汙染！」盧秀燕說，當全世界都在改革能源發電方式，包括歐洲有許多國家將在2025年及2030年後宣示全面邁向無煤家園，例如英國更積極規畫提前在2025年全面取消燃煤發電。

盧秀燕強調，若當全世界都認為燃煤驅動發電的方式是落伍的，也會產生嚴重空汙，這是國際趨勢，中央政府如果不檢討能源政策失衡問題，持續使用燃煤火力發電，就值得省思，台中市府強力推動「電動車政策沒有錯，錯的是用什麼樣的能源發電方式」。

新聞局長吳皇昇表示，中央的能源政策不應該由地方政府負擔，市府發展綠能發電，節能省電、減碳減煤的作為，就是為市民捍衛健康，也是盧秀燕的主要政見。

環保局今年大力推廣提升電動車數量、增加充電站等，不但環保，更在綠能發電上有進一步作為，從數據顯示，今年市府在多項管制策略上，都有長足進步與發展。

(中時 )