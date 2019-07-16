對於洩密案，前總統馬英九無罪確定，監察委員陳師孟今（16）日表示，洩密案歷次判決反覆，從無罪到有罪再到無罪，已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑，他已申請自動調查。

馬英九被控涉洩密，台灣高等法院更一審12日審結，馬英九無罪確定。馬英九日前表示，這個案子很清楚就是罪證不足，一開始就不應該起訴他。

根據中央社報導，陳師孟指出，馬英九洩密案，已由台灣高等法院更一審判決無罪定讞。但該案前經台北地方法院一審宣判無罪後，歷經台灣高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及此次台灣高等法院更一審判決無罪確定。歷次判決反覆，已造成各界對承辦法官的法律見解多所質疑。

陳師孟表示，依刑事訴訟法相關規定，證據的證明力，固由法院本於確信自由判斷，但不得違背經驗法則及論理法則，否則即與證據法則有違，此即自由心證主義。

司法院秘書長呂太郎今天說，尊重監委行使職權，但憲法80條明定法官審判獨立，不受任何干涉。呂太郎指出，法官獨立審判，包含在審理過程當中，在法庭中的訴訟指揮，以及裁判中對事實的認定、法律見解，這些都是審判核心事項，而且審判獨立在於維持司法功能以及憲政秩序。

對此，PTT網友表示，「正常發揮，最好把法界得罪光，加油！」、「嫌民進黨票太多了」、「KMT穩了」、「又再幫韓國瑜助選，小英是多想輸」、「根本是反效果」、「銘謝賜票！」

(中時電子報)