雪山坑山蘇林位處桃山部落傳統領域，建議遊客向社區發展協會預約導覽，由專人帶路解說。（王文吉攝）

雪山坑山蘇林位於原始森林，伴隨潺潺水聲及蟲鳴鳥叫，少有人煙叨擾，被《賽德克巴萊》劇組相中，成為日軍森林游擊戰的取景地。（王文吉攝）

全台最大「山蘇林」就在台中和平的桃山部落雪山坑，數千叢野生山蘇長在樹枝上，原始氛圍讓人彷彿置身侏儸紀世界，也是《賽德克巴萊》電影的拍攝地。桃山部落頭目陳榮爵表示，4到9月是山蘇最漂亮的季節，歡迎大家預約導覽服務，上山感受不一樣的夏日風情。

野生山蘇著生在樹幹上，葉片油亮青翠，伴隨林間蟲鳴鳥叫，原始氛圍猶如置身侏儸紀世界，更被《賽德克巴萊》劇組相中，成為日軍森林游擊戰的取景地。導覽志工張毅傑說明，這處祕境地處偏僻，位處未開發區域，也是部落的傳統領域，因此才得以保留下來。

桃山部落擁有50公頃的山蘇林，整片山林密布著植株叢生的山蘇，像是鳥巢般，很有原始林風味，尤以雪山坑最為集中。桃山部落頭目陳榮爵表示，桃山部落緊鄰大安溪，欣賞山林美景，還有潺潺水流聲相伴，而4至9月是山蘇萌發新芽季節，葉片青綠油亮，非常漂亮。

山蘇又稱鳥巢蕨，桃山部落的野生山蘇族群數量濃密，陽光穿過葉間縫隙，美不勝收。桃山社區發展協會理事長張永星推薦部落提供的一日遊程，除有導覽服務，還有射箭、搗麻糬、手工藝品、竹簍DIY等體驗活動，歡迎大家上山欣賞山蘇林之美，不過必須提前預約。

(中時 )