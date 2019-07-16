統一超商公益品牌「把愛找回來」成立31年，透過門市零錢捐、ibon捐贈與預購認捐服務，即日起與1919食物銀行攜手合作，推出「雙」認捐公益活動，第一波啟動ibon認捐「1919救助套餐」服務；另外從明天起更推動中秋月餅預購認捐活動，希望讓弱勢家庭中秋佳節也能品嚐到美味的月餅。

統一超商多年來與各團體站在第一線為社會弱勢服務，除門市零錢捐外，更於2008年起陸續啟動ibon小額捐款及物資認捐，並運用通路力量串連各地門市進行公益行動，累計至今與265個公益團體合作，去年就匯聚社會大眾超過40億元的愛心善款。

統一超商把愛找回來與1919食物銀行合作邁入第二年，呼籲民眾就近到統一超商，運用ibon認捐「1919救助套餐」，送至1919食物銀行全台6個集散點，希望達到6萬份目標，以幫助更多弱勢家庭。另外，中秋佳節倒數兩個月，統一超商也推出限量1萬份的「中秋送暖，幸福『家』倍」月餅認捐活動。

(中時 )