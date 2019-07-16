今年6月初，27歲的李芳芳和朋友在甘肅省蘭州市創辦了一家失戀博物館，展出的有戒指、書信、車票等「戀愛遺物」，初衷是幫助陷入失戀情緒而無法自拔的人們獲得重新前行的力量。這些展品由李芳芳團隊或從網絡徵集而來，或由參觀者主動捐贈。

該館分為不同的區域，除了展覽區，還有發泄情緒的沙袋館、放映室以及許願廳等主題場所。李芳芳說：「我想讓失戀的人們在這裡解開心結，放下過去，擁抱未來。」

為了擴大博物館的知名度，李芳芳通過抖音、微信等社交軟件廣泛宣傳。她還建了微信群，群裡的朋友會自發組織活動，其中還有客人從曾經的傷心人變成了如今的「比翼鳥」。

「治愈」失戀者使李芳芳和團隊成就感滿滿，但讓他們感到更意外和驚喜的是，光顧博物館的參觀者人數漸漸增多，甚至還有人從外地慕名前來。自開業以來，該博物館平均每天接待50至100人，成了當地的「新晉網紅」。

(旺報 )