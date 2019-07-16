彰化縣埔心鄉長張乘瑜（右3）和鄉農會總幹事張旗聞（右2）與家政班媽媽們，圍上客家花布做的領巾、圍裙，熱情歡迎各地民眾這周末到埔心做客，品嘗優質農特產與正值產季的金蜜芒果，來趟夏日輕旅行。（謝瓊雲攝）

金蜜芒果是彰化縣埔心鄉特有的芒果品種，目前正值盛產，口感風味獨特，全鄉種植面積40多公頃。（謝瓊雲攝）

到彰化埔心做客、來趟夏日輕旅行；埔心鄉公所與農會20日將舉辦埔心鄉客庄產業行銷推廣活動，16日宣傳記者會上，鄉長張乘瑜、總幹事張旗聞連袂出席，歡迎各地鄉親周末到埔心來，聽音樂、享用時令盛產的香甜金蜜芒果。

張乘瑜表示，公所近幾年積極推動發揚客家文化、在地深根，今年擴大辦理，推出客味活動，結合在地優質農特產品「金蜜芒果」，甜度最高達21度，香甜飽滿、不膩口，深受消費者的喜愛，已培養出忠實客群。

張乘瑜說，感謝立委洪宗熠向客委會爭取50萬元活動經費補助，今年規畫主題「豐芒所向、來者是客」夏日輕旅行活動，行銷在地客庄人文，還有智慧導覽解說APP，盼提高金蜜芒果銷售，提高農民在盛夏時間的收益。

張旗聞指出，金蜜芒果風味獨特，味香濃郁、纖維細緻，口感吃起來酸甜中又帶點粉味，農會除保證收購評鑑獲獎的頂級鮮果，也收購水傷次級品，加工成果乾、果凍和冰棒，尤其是削皮後剖半、以半顆芒果直接急速冷凍的鮮果冰棒，簡直供不應求，滋味令嘗過的都讚不絕口。

20日登場活動包括：來者是「客」音樂會、夏日輕旅行福佬客尋蹤、客家生活文化實作展售市集、「豐芒」所向客味DIY等；同時舉辦農民節模範農民表揚及優質葡萄、金蜜芒果評鑑頒獎，歡迎民眾踴躍來選購埔心優質農特產，還有機會品嘗到在網購平台反應熱烈的芒果加工產品。

(中時 )